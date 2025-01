Morta in Giappone a 116 anni la donna più anziana del mondo

agenzia

Tomiko Itooka ha vissuto guerre e pandemie,amava banane e Calpis

TOKYO, 04 GEN – La donna più anziana del mondo, la giapponese Tomiko Itooka, è morta all’età di 116 anni, nella città di Ashiya (Giappone meridionale) dove viveva. La signora Itooka, che aveva quattro figli e cinque nipoti, ed è morta il 29 dicembre nella residenza per anziani dove risiedeva dal 2019, ha detto in un comunicato stampa il sindaco di Ashiya. Nata il 23 maggio 1908 a Osaka, non lontano da Ashiya, è stata ritenuta come la più anziana dell’umanità dopo la morte, nell’agosto 2024, della spagnola Maria Branyas Morera all’età di 117 anni. “La signora Itooka ci ha dato coraggio e speranza nel corso della sua lunga vita”, ha commentato il sindaco di Ashiya Ryosuke Takashima. Proveniente da una famiglia con tre figli, giocatrice di pallavolo in gioventù, ha vissuto guerre, pandemie e rivoluzioni tecnologiche. Da vecchia amava le banane e il Calpis, una bevanda a base di fermenti lattici molto apprezzata in Giappone, si legge nel comunicato stampa del municipio. Il Giappone sta attualmente attraversando una crisi demografica, con una popolazione anziana in aumento e una diminuzione della popolazione attiva che finanzia l’aumento dei costi medici e sociali. A settembre, il Giappone contava più di 95.000 centenari, l’88% dei quali donne. Quasi un terzo dei 124 milioni di abitanti del paese hanno 65 anni e più.

