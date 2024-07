Muore detenuto, protesta al carcere di Viterbo

agenzia

Rivolta in una sezione, detenuti incendiano materassi

ROMA, 10 LUG – Una protesta è esplosa nel carcere di Viterbo dopo il ritrovamento stamani di un detenuto morto forse per cause naturali. La rivolta interessa una sezione che ospita circa 50 detenuti: sono stati incendiati suppellettili e materassi. Fuori dall’Istituto di pena le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e un’ambulanza. La polizia penitenziaria sta cercando di circoscrivere la protesta e si è in attesa dell’arrivo del gruppo di Intervento Rapido da Roma.

