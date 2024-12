Mura eletta presidente del Cfmt (Confcommercio e Manageritalia)

agenzia

'Aumenteremo la competenza dei dirigenti'

TORINO, 04 DIC – Maria Antonietta Mura è stata nominata presidente del Centro di Formazione Management del Terziario (Cfmt), creato da Confcommercio e Manageritalia 30 anni fa con sedi a Milano e Roma. Nata e cresciuta a Ghilarza, in provincia di Oristano, ha maturato una significativa esperienza nel settore delle risorse umane e nella direzione del personale. Tra le realtà in cui ha operato c’è Mondo Convenienza. Da 17 anni è direttore Risorse Umane di un gruppo imprenditoriale attivo nel settore beverage sia B2B che B2C (Doreca Italia), ed è membro attivo di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, dove ricopre il ruolo di vicepresidente da 4 anni. “È per noi un piacere accogliere Maria Antonietta nella squadra Cfmt, con il suo supporto, entusiasmo e competenza continueremo a creare percorsi di eccellenza per i dirigenti e aziende aderenti e a migliorarci” afferma Nicola Spagnuolo, direttore del Cfmt. Mura intende “consolidare le relazioni bilaterali che rappresentano l’essenza del Cfmt, rafforzare la presenza del Centro su tutto il territorio nazionale e continuare a valorizzare le sedi di Milano e Roma”. “Lavoreremo con la nuova presidente in continuità con il piano triennale che si conclude nel 2025. Cfmt continuerà a formare i Dirigenti per mantenere alta la competitività delle Aziende contribuendo alla crescita del Paese” aggiunge il vicepresidente del Cfmt Giorgio Rapari.

