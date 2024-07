Nbc, ‘lo staff di Biden si prepara, siamo vicini alla fine’

agenzia

Fonti entourage: 'Sensazione palpabile che il vento è cambiato'

NEW YORK, 18 LUG – “Siamo vicini alla fine”. Così una fonte dell’entourage politico di Joe Biden descrive all’Nbc la situazione fra le richieste pressanti al presidente per lasciare e le donazioni in calo. Fra lo staff di Biden, riporta Nbc, c’è la “palpabile sensazione” che le cose siano cambiate e anche alcuni dei più agguerriti sostenitori del presidente ritengono ormai che il presidente possa farsi da parte. C’è una rassegnazione a prepararsi a quella che solo tre settimane fa sembrava un’ipotesi impensabile: il possibile ritiro di Biden.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA