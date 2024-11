Nel villaggio dei bisnonni indiani di Kamala attesa per voto Usa

agenzia

'Qui non è mai venuta, ma il suo nome è scolpito nel tempio'

NEW DELHI, 05 NOV – A Thulasendrapuram, il villaggio indiano del Tamil Nadu dove nacquero i bisnonni di Kamala Harris, c’è attesa per i risultati delle elezioni statunitensi, ma l’atmosfera nell’insieme è molto più tranquilla rispetto al 2020 quando Kamala si candidò alla vice presidenza degli Stati Uniti. I residenti del villaggio dicono che festeggeranno sicuramente l’eventuale elezione e che hanno già pronti fuochi d’artificio, ma che nessuno è andato a pregare per favorire il risultato. “Dopotutto”, spiegano, “il nonno materno di Kamala visse qui solo per pochi anni, prima di trasferirsi a Chennai e poi in Africa, dove fu Ambasciatore. La Harris cita spesso i suoi legami, familiari e culturali, con l’India, ma non è mai venuta a visitare il villaggio dei suoi antenati”. Curiosamente, tuttavia, il nome di Kamala figura nel tempio locale: 15 anni fa lo zio materno, il dottor Sarala, donò 5000 rupie in nome della nipote statunitense; per ringraziarla i sacerdoti di Thulasendrapuram ne fecero scolpire il nome su una parete del luogo di culto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA