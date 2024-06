Netanyahu, ‘cessate il fuoco solo alle nostre condizioni’

agenzia

Il premier: 'Dire il contrario non è vero'

TEL AVIV, 03 GIU – “L’affermazione secondo cui abbiamo concordato un cessate il fuoco senza che le nostre condizioni fossero soddisfatte non è vera”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in commissione alla Knesset dove ha riferito dello stato della guerra a Gaza, sottolineando l’attività a Rafah e nella zona di Filadelfia, i negoziati per il rilascio degli ostaggi e il “giorno dopo” nella Striscia.

