Nomine, Nevi (Fi), ‘Arianna Meloni senza farsi intimidire’

Roma, 18 ago. “Quello che emerge, dall’editoriale di oggi di Alessandro Sallusti su Arianna Meloni, è davvero inquietante e purtroppo molto verosimile. Riporta alla luce il vecchio vizio della sinistra di infangare gli avversari politici e stimolare la magistratura, quella che risponde alla loro impostazione culturale, a procedere nei confronti di chi ha l’onore e l’onere di gestire il Paese andando a colpire tutti quelli che gli sono vicini. Noi di Fi lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Su Silvio Berlusconi è stato fatto e detto di tutto e di più nel tentativo, in parte anche riuscito, di demolirlo e metterlo fuori gioco. Ora tocca alla Meloni e alla sorella Arianna a cui a nome di Forza Italia esprimiamo la nostra massima solidarietà e le chiediamo di andare avanti, di non farsi intimidire da personaggi, come Renzi e compagnia, che stanno solo cercando di riaccreditarsi a sinistra per tentare di salvare la traballante poltrona dove sono comodamente seduti”. Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

