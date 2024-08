Nomine: Sallemi (Fdi), ‘contro Arianna Meloni sarà buco nell’acqua’

agenzia

Roma, 18 ago. “La sinistra si ritrova senza argomenti concreti per fare un’opposizione al Governo Meloni ricorrendo ai soliti vuoti slogan e fake news. Ma quello che prospetta il direttore de ‘Il Giornale’ è ancora più grave: un nuovo sistema Palamara con la compiacenza di giornali e magistratura per colpire il Governo Meloni, puntando ad Arianna Meloni attraverso il più evanescente e controverso dei reati, il traffico di influenze. Oltre ad essere inquietante questa ipotesi è delirante, frutto di una sinistra abituata negli anni a governare senza vincere un’elezione”. Lo afferma Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Senato.