Nuovo logo Serie C, Marani ‘unita tradizione e innovazione’

agenzia

Presidente Lega Pro, 'è UN ponte verso il domani'

MILANO, 03 GIU – La Serie C presenta il nuovo logo alla Triennale di Milano. Una C d’oro su sfondo viola con un accenno di verde. “L’idea è stata quella di unire tradizione e innovazione. Un ponte verso il domani. Il logo presenta una C più classica e una più stilizzata, verso il futuro. Le cromie utilizzate non consone con il mondo del calcio. Ma ne siamo molto soddisfatti”, spiega il presidente della Lega C Matteo Marani durante ‘La notte della C’.

