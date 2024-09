Oggi è la Giornata del Bike to Work, in bici al lavoro

agenzia

Indetta dalla Fiab per la Settimana europea della mobilità

ROMA, 20 SET – Oggi, venerdì 20 settembre, è il Bike To Work Day, la giornata dedicata allo spostamento in bici da e verso il lavoro. La ricorrenza è indetta ogni anno dalla Federazione italiana bicicletta e ambiente (Fiab), la rete delle associazioni ciclistiche nazionali, in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre. In questa giornata, la Fiab invita tutti gli italiani ad andare al lavoro in bici. I vantaggi secondo la Federazione sono tre: “Arrivi prima e ti risparmi il traffico – si legge in un comunicato -. In auto nel traffico in media a Milano si passano 137 ore, a Roma 107”. Il secondo vantaggio è che “fai palestra senza abbonamento. Chi pedala è mediamente più sano e meno soggetto ad ammalarsi”. Terzo e ultimo vantaggio è che “risparmi denaro. Pedalando risparmi su benzina, parcheggio, manutenzione”.

