Onu, ‘la carestia avanza in Sudan’

agenzia

Preoccupa la regione del Darfur

PORT SUDAN, 24 DIC – La carestia è scoppiata in cinque nuove regioni del Sudan dilaniato dalla guerra. Lo ha annunciato oggi un rapporto del sistema Food Security Classification (Ipc) utilizzato dalle agenzie delle Nazioni Unite, prevedendo un’ulteriore diffusione nella regione del Darfur entro maggio. Secondo il rapporto, un totale di 638.000 persone ora rischiano la fame in tre campi profughi nel Nord Darfur e nei Monti Nuba nel Sudan meridionale. Ad agosto, l’Ipc aveva dichiarato lo stato di carestia nel campo per sfollati di Zamzam, nel Nord Darfur.

