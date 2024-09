Onu: Tajani, ‘no a riforma Consiglio sicurezza con Paesi serie B, per Italia inaccettabile’

agenzia

New York, 24 set. “Io dico soltanto che la riforma delle Nazioni Unite non può avere Paesi di serie A e di serie B. Quindi credo che l’Italia non possa essere considerato un Paese di serie B in una eventuale riforma, per questo ci opponiamo a riforme che pensano di escludere l’Italia, o mettere altri Paesi al posto dell’Italia. Questo è inaccettabile”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sulla riforma del consiglio di sicurezza dell’Onu in un punto stampa a margine dei lavori dell’Unga.