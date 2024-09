Open Arms: nuova udienza processo Salvini, oggi discuteranno le parti civili, ministro assente

agenzia

Palermo, 20 set. Riprende oggi, alle 9.30, all’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo il processo Open Arms, che vede imputato il ministro dei Trasporti Mattero Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Questa mattina toccherà alle parti civili, dopo la richiesta di 6 anni di reclusione per il vicepremier avanzata nella scorsa udienza dalla procura di Palermo. Il ministro Salvini non sarà presente perché impegnato a Budapest per il consiglio informale dei ministri dei Trasporti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA