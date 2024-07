Palermo, con la passeggiata di Sant’Erasmo nuovo tratto del waterfront

agenzia

PALERMO (ITALPRESS) – È stata completata a Palermo la passeggiata che da Sant’Erasmo porta al Foro Italico, con un intervento di ripavimentazione e di riconfigurazione, la creazione di un belvedere con vista mare e una lunga seduta. La “villa a mare” é stata pulita e illuminata, gli alberi sono stati potati e adesso dalla strada é possibile vedere il mare. Non mancano due piccole aree attrezzate per bambini e fitness. La presentazione é avvenuta il pomeriggio del 4 luglio: accanto al presidente dell’Autoritá di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, e l’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta. Il commento del presidente dell’AdSP Monti: “Oggi restituiamo un’altra porzione di mare alla cittá, al termine di un intervento che permette di passeggiare guardando il mare e di raggiungere la Cala e il Palermo Marina Yachting, attraversando posti riqualificati, illuminati e non piú abbandonati e insicuri. Un luogo di svago, incontro, attivitá ricreative, sportive a disposizione di tutti, un’opera di valorizzazione che ci inorgoglisce e, al tempo stesso, ci impegna a continuare il nostro ambizioso percorso che culminerá nel completamento del progetto di interfaccia. Questo “prolungamento” della passeggiata di Sant’Erasmo, rappresenta ancora una volta l’idea di sviluppo portuale che l’AdSP porta avanti, facendo coesistere sviluppo dei traffici portuali e sostenibilitá ambientale e sociale”. Nel dettaglio, l’intervento ha riguardato la ripavimentazione della superficie del terrazzo del Foro Italico, a quota +3,30, per l’intera estensione della villa a mare, con pietra di Billiemi, come da iconografia storica, mentre nel tratto ribassato della passeggiata a mare é stato realizzato un pavimento in doghe di WPC. Presente uno spazio ombreggiato, con struttura in acciaio zincato e pergolato in alluminio, con due grandi sedute in pietra. Adiacente a questo spazio é stata creata un’area per il fitness dotata di attrezzi fissi mentre una porzione della villa a mare, accanto alla terrazza, é stata, invece, destinata ad area giochi per bimbi: entrambe le aree sono state definite con pavimentazione antitrauma in gomma. È stato realizzato l’impianto di illuminazione ai bordi della terrazza e all’interno della villa, quello di videosorveglianza e quello di smaltimento delle acque meteoriche. È stata, inoltre, piantata una nuova siepe tipo Metrosideros alta circa novanta centimetri. L’arredo urbano comprende anche i cestini per rifiuti per la raccolta differenziata e alcuni alloggi in acciaio per biciclette. Per impedire l’accesso dei mezzi alla banchina sono stati collocati nei varchi dei dissuasori fissi in cemento bianco. È stata anche definita la pavimentazione e la seduta nella parte sud del porticciolo, nel luogo occupato da un vecchio distributore di benzina ora dismesso. Alla fine del mese di luglio verranno avviati i lavori per la realizzazione di un monumento ai caduti, per il quale si é in attesa del parere della Soprintendenza: sará collocato nelle immediate vicinanze della villa comunale a mare, in prossimitá della passeggiata a mare che porta al Foro Italico, in direzione via Lincoln. I lavori sono stati aggiudicati nel marzo 2023 alla ditta Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria s.r.l. – che ha offerto il ribasso del 25,156%- per un importo complessivo di 1.511.201,31 euro. Per l’esecuzione dei lavori la ditta appaltatrice si é avvalsa delle ditte subappaltatrici I.CO.SE.R. s.r.l. e Gangi Impianti s.r.l., entrambe di Gangi (PA), che hanno realizzato buona parte dei lavori sia edili che impiantistici. La soddisfazione per un lavoro terminato lascia subito il posto a nuovi obiettivi, in questo caso alla progettazione di un insieme di opere che cambieranno in modo significativo l’aspetto e le funzionalitá di spazi importanti, attrattivi ricchi di potenzialitá funzionali, sociali, produttive connesse sia al ruolo del porto che alle attivitá della cittá. L’Autoritá di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e il Comune di Palermo hanno, infatti, appena firmato un accordo operativo che discende dall’accordo quadro siglato l’11 novembre del 2022, in cui si individuavano gli ambiti di intervento di comune interesse in modo da disciplinare congiuntamente i lavori per la rigenerazione urbana del waterfront di competenza di entrambi e migliorare le connessioni di interfaccia cittá-porto con l’armonizzazione degli strumenti urbanistici dei due Enti. Adesso é l’ora del concorso internazionale d’idee – strumento fondamentale che porta alla progettazione e, quindi, alla realizzazione dell’opera, come avvenuto nel 2018 con il progetto di interfaccia che, appena sará terminato, modificherá l’ingresso in porto sulla via Crispi – per la riqualificazione del Foro Italico e delle aree di interfaccia cittá-porto, attraverso il quale individuare il miglior progetto che dovrá coordinarsi sia con lotti del waterfront giá in fase di realizzazione, sia con gli interventi previsti dal Comune per alcune aree. Il bando fissa i principi che i progettisti dovranno seguire nell’immaginare il futuro di un’area nevralgica. Il nuovo bando – definito nel dettaglio dalle due amministrazioni, precisando le richieste, i vincoli, le procedure e i premi – prevede una procedura aperta in unico grado in forma anonima, ai sensi dell’art. 46 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36 e sará pubblicato, previa condivisione con gli ordini professionali competenti, entro la metá del mese di luglio, completate le verifiche amministrative. I termini di pubblicazione sono stati fissati in 90 giorni. Sará data immediata comunicazione alla stampa per la massima diffusione. Il Concorso stabilirá una graduatoria di merito, con la distribuzione di un montepremi che ammonta complessivamente a 185.000,00 euro. In particolare, saranno assegnati i seguenti premi: Premio per il 1° classificato: 80.000,00 euro; Premio per il 2° classificato: 40.000,00 euro; Premio per il 3° classificato: 20.000,00 euro; Premio per il 4° classificato: 10.000,00 euro; La Commissione giudicatrice individuerá, inoltre, tre ulteriori proposte progettuali, da menzionare quali meritevoli, senza formazione di graduatoria, cui verrá assegnato un rimborso spese pari a 5.000 euro. Il concorso di idee rappresenta un’opportunitá per mettere a sistema i numerosi cambiamenti giá in atto e incanalarli in uno sviluppo omogeneo per disegnare la Palermo del futuro, un’opera strategica in grado di accelerare il percorso di sviluppo avviato da alcuni anni in una prospettiva di crescita della cittá a livello urbanistico, infrastrutturale, paesaggistico. Scopo del concorso di idee sará, pertanto, quello di offrire uno sguardo complessivo, definendo e attribuendo le funzioni di ciascuna zona del litorale presa in considerazione, che faccia parte sia del waterfront, sia delle zone adiacenti di competenza comunale. E continuando il percorso di rigenerazione urbana, mediante una collaborazione costante con l’Amministrazione comunale, in cui il nuovo progetto diventa simbolo di una visione di futuro condivisa. “Oggi si compie – spiega il sindaco Lagalla – un altro concreto e importante passo di rigenerazione dell’area del porto con l’obiettivo che questa amministrazione ha fissato nell’ultimo biennio: tornare a guardare il nostro mare, senza piú voltargli le spalle come succede da decenni. Se oggi raggiungiamo questo risultato e guardiamo con fiducia e ambizione ai prossimi traguardi, é grazie all’intensa e proficua collaborazione tra il Comune e l’Autoritá portuale, per la quale ringrazio la costante disponibilitá del suo presidente Monti. Insieme e in sinergia stiamo portando avanti progetti che vanno dalla riqualificazione del Foro Italico a quella di via Crispi affinchê questo asse diventi davvero il biglietto da visita che vogliamo per chi raggiunge Palermo dal mare e per i palermitani stessi. Tutto questo vogliamo realizzarlo all’insegna del rispetto per l’ambiente e con la possibilitá di creare nuovi servizi a cittadini e turisti”. “Le istituzioni sono piú efficaci – riprende Monti- quando collaborano e la granitica sinergia con il Comune di Palermo ci ha consentito di indire il concorso internazionale di idee per il Foro Italico per alcune aree-cerniere tra porto e cittá. Fra qualche mese, come é successo per il progetto di interfaccia, potremo selezionare il progetto che piú rispecchierá la nostra idea di Foro Italico, di molo sud – per completare l’offerta turistica del PMY – e della via Crispi per risolvere i problemi legati al traffico che ben conosciamo, in perfetta contiguitá con l’interfaccia a cui da mesi ormai stiamo lavorando e che modificherá totalmente l’ingresso in porto. Passerelle e tanto verde saranno il simbolo di questo cambiamento. Stiamo lavorando con l’obiettivo di vedere le aree demaniali portuali sempre piú connesse alla vita dei cittadini e alle attivitá urbane. Punteremo a coniugare funzioni portuali e nuovi servizi urbani, disegnando relazioni rinnovate con il tessuto urbano e con il fronte d’acqua, e riqualificando il patrimonio architettonico – pensiamo all’ex Tirrenia trasformata in “innovation hub” – e gli spazi aperti. Ci aspettiamo di ricevere progetti di alto livello che guardino anche a ulteriori sviluppi della linea di costa, includendo le aree che ricadono nella giurisdizione dell’AdSP ma tenendo conto del complessivo riordino, previsto dal Comune, delle aree a mare. Credo che questa forma di collaborazione con l’amministrazione sia un modello virtuoso per raggiungere mete concrete e comuni nella gestione del mare a Palermo” “La rigenerazione del waterfront centrale di Palermo – é il commento dell’assessore Carta – oggi fa un salto di livello perchê con il nuovo accordo operativo il Comune di Palermo e l’Autoritá di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale mettono in campo le loro migliori risorse finanziarie e tecniche per riqualificare la via Crispi, con la realizzazione di una passerella pedonale su via Amari, e per rigenerare complessivamente il Foro Italico, uno degli spazi pubblici vegetali piú importanti della cittá, amato dai cittadini e dai turisti e sempre piú sede di grandi eventi, ma anche di convivialitá quotidiana. Per il parco del Foro Italico verrá bandito un concorso internazionale di idee per dotarlo di quelle strutture compatibili ad accogliere le diverse funzioni e per poter consentire ai fruitori di affacciarsi sul mare riportando la passeggiata della Marina a contatto con il profumo, il suono, l’incanto dell’acqua”. L’obiettivo comune é quello di legare ancora piú saldamente la cittá al mare e permettere anche la realizzazione di una serie di servizi rivolti a cittadini e turisti, con la creazione di posti di lavoro a sostegno dell’economia locale. “Stiamo vivendo un ciclo di particolare dinamismo e mi piace pensare a un nuovo sguardo su Palermo perchê, con la sistemazione del Foro Italico e delle aree di interfaccia, si potrá davvero cogliere la bellezza piú genuina della cittá. Il bando segna l’avvio di una progettualitá piú articolata che punta a sviluppare le potenzialitá della fascia costiera, facendone un punto di riferimento sotto il profilo estetico, della sostenibilitá, della socialitá. Un ulteriore elemento attrattivo per cittadini e turisti”, conclude Monti. – Foto ufficio stampa Autoritá di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale – (ITALPRESS). sat/com 04-Lug-24 19:20

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA