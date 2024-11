Palermo: stupro di gruppo Foro Italico, respinti i domiciliari per uno dei condannati

agenzia

Palermo, 25 nov. Resta in carcere Angelo Flores, uno dei sette giovani condannati di recente per lo stupro di gruppo nei confronti di una 19enne avvenuto nel luglio del 2023 al Foro Italico. Oggi i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Palermo, presieduti da Roberto Murgia, hanno respinto l’istanza presentata dall’avvocata di Flores Leonarda Lo Presti. A renderlo noto è l’avvocata Carla Garofalo, la legale che rappresenta la vittima, nel corso di un incontro al Circolo della Stampa a Palermo dedicato alla violenza sulle donne, alla presenza del Presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli e la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante. “Subito dopo la condanna hanno chiesto i domiciliari”, ha detto Garofalo.