Parigi 2024: Vezzali, ‘cerimonia innovativa ma continuo a preferire sfilata nello stadio’**

agenzia

Roma, 27 lug. “Ho vissuto cinque Olimpiadi e partecipato a tutte le cerimonie inaugurali ed essere all’interno dello stadio olimpico, sfilare con il giro sulla pista, essere poi sul campo con gli atleti di tutte le nazioni e da lì assistere alla festa è un’esperienza fantastica. La cerimonia di ieri è stata innovativa, con l’obiettivo di volgere il presente al futuro, di dare un messaggio di rinnovamento, purtroppo è piovuto e ci sono state delle complicazioni. È comunque un tentativo da apprezzare, anche se continuo a preferire la cerimonia all’interno dello stadio e quindi la tradizione che c’è stata fino a ieri”. Lo dice all’Adnkronos Valentina Vezzali, nove medaglie olimpiche di cui sei d’oro nella scherma e un passato recente da deputata e sottosegretaria allo Sport nel Governo Draghi.