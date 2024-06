Parigi ’24: Carini ‘a Olimpiade per oro, certa del mio percorso’

agenzia

La pugile azzurra: "Sono sicura di quello che porto con me"

ROMA, 24 GIU – “Da napoletana scaramantica non voglio dire nulla ma sono certa del mio percorso, sono sicura di quello che porto dentro di me e quindi vado a Parigi per vincere”. Così Angela Carini, pugile azzurra, parla dell’imminente Olimpiade di Parigi a margine dell’evento “Atlete italiane campionesse di vita e di sport” organizzato da Webuid svoltosi al centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti”. Poi, parlando del progetto che coinvolge le atlete italiane, Carini sottolinea come questo sia “molto importante. Essere l’artefice di tutto ciò mi rende orgogliosa. Noi atleti sogniamo e vinciamo e costruire sogni è quello che fa anche questo progetto”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA