Parigi 24: il ministro francese dello Sport nuota nella Senna

agenzia

Oudéa-Castéra testa la qualità dell'acqua in vista dei Giochi

PARIGI, 13 LUG – La ministra francese dello Sport e dei Giochi Olimpici, Amélie Oudéa-Castéra, questa mattina si è bagnata nella Senna, la cui qualità dell’acqua sarà fondamentale per lo svolgimento di alcuni eventi dei Giochi Olimpici che inizieranno tra meno di due settimane. Dopo diversi esami con scarsi risultati a causa del tempo molto piovoso, le autorità locali hanno annunciato ieri che l’acqua del fiume che attraversa Parigi ha rispettato le norme di balneazione “dieci o undici giorni” negli ultimi dodici. Le gare olimpiche di triathlon e di nuoto in acque libere si svolgeranno al Pont Alexandre III, nel pieno centro di Parigi. Muta nera e occhialini da sub, la ministra si è immersa nei pressi del Pont des Invalides, vicino al Pont Alexandre III, secondo le immagini della televisione BFMTV. Apparentemente molto a suo agio, l’ex campionessa di tennis è però incappata in uno scivolone entrando nel fiume, accompagnato dall’alfiere della squadra paralimpica francese, Alexis Hanquinquant.

