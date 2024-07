Parigi 24:Macron,bagno nella Senna ma non è detto prima Giochi

agenzia

PARIGI, 19 LUG – Come annunciato da tempo, il presidente francese, Emmanuel Macron, intende ancora fare il bagno nella Senna ma ”non necessariamente” prima dei Giochi che inizieranno esattamente tra una settimana: è quanto dichiara l’Eliseo a sette giorni dalla cerimonia di apertura lungo le rive del fiume che bagna Parigi. Il leader francese ha espresso più volte l’intenzione di tuffarsi nella Senna, come fatto nei giorni scorsi dalla sindaca, Anne Hidalgo, e dalla ministra dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, ma non ha mai indicato una data precisa. ”Non ha mai annunciato che si sarebbe fatto il bagno prima dei Giochi Olimpici. Ha annunciato che si sarebbe fatto il bagno e ha sempre manifestato questa certezza. Ma non avrà necessariamente l’occasione di farlo prima dei Giochi”, ha puntualizzato oggi la presidenza francese, in occasione di un briefing stampa consacrato alle Olimpiadi. ”Come ebbe modo di dire al momento dell’annuncio, ciò che pare essenziale al presidente, al di là della possibilità delle gare olimpiche, è che questo permetterà soprattutto di aprire spazi di balneazione per l’insieme degli abitanti della regione di Parigi, numerosi spazi, negli anni a venire. Sarà dunque, certamente, in questo spirito che avrà l’occasione di farsi il bagno quando potrà farlo”. Dalle ultime analisi realizzate al livello del Ponte Alexandre III, la zona della Senna nel cuore di Parigi dove sono previste le prove di triathlon e nuoto di fondo, l’acqua risulta al momento compatibile con le norme sanitarie e gli organizzatori incrociano le dite affinché continui ad esserlo anche nei giorni olimpici.

