Parigi: Beyoncé spot Usa ‘Nazione grande, audace e complicata’

Video della cantante americana, 'speranze e sogni campioni'

PARIGI, 27 LUG – Cappello e stivali da cowgirl, Beyoncé si schiera per l’America che le piace, quella in gara a Parigi. Dopo la cerimonia inclusiva offerta lungo la Senna, la cantante americana propone il suo inno per lo squadrone a stelle e strisce, di cui esalta tutte le qualità. “Date uno sguardo all’America, gente – dice la star nel video postato sui social e condiviso da molti dei campioni statunitensi presenti qui a Parigi -. Speranze e sogni dei campioni che ci rappresentano, gli atleti di questa grande, audace, bella, complicata nazione. Tutti insieme dobbiamo fare il tifo per loro”. Nel video appaiono molti dei campioni a stelle e strisce, da Simone Biles a Katie Ledecky, da LeBron James ai velocisti Noah Lyles e Sha’Carri Richardson.

