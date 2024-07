Parigi: caos Senna, olimpionico triathlon ‘sveglio dalle 4’

agenzia

Rivolta atleti. E belga Van Riel dice:'trattati come marionette'

PARIGI, 30 LUG – “Quando ti svegli alle 4.20 per gareggiare alle Olimpiadi, e la gara non c’e’…”: protesta così per il posticipo della gara di triathlon per la Senna inquinata Kristian Blummenfelt, campione olimpico della specialita’ a Tokyo 2020. Il norvegese posta la foto del suo volto stravolto dalla levataccia inutile. Intanto e’ rivolta degli atleti: “Se la priorita’ e’ la salute degli atleti – dice il belga Marten van Riel, due bronzi olimpici – la gara doveva essere spostata altrove da tempo. Siamo solo marionette in uno spettacolo di marionette”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA