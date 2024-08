Parigi: De Gennaro riscatta Tokyo, ‘innamorato dell’oro’

agenzia

Azzurro trionfa in kayak slalom,dedica a primo tecnico scomparso

(dell’inviato Alessandro Castellani) (ANSA) – PARIGI, 01 AGO – “Penso sia ancora un sogno, non riesco ancora a crederci. Sognavo la medaglia sin da bambino, è bellissima, sono già innamorato di lei. Ho cercato di non mettermi troppa pressione malgrado fosse un obiettivo che avevo scolpito in testa da tre anni, dopo Tokyo dove non ero riuscito ad arrivare in finale”. Nelle parole di Giovanni De Gennaro, nuovo re del kayak e anche lui di Roncadelle come l’oro del judo Alice Bellandi, c’è non solo gioia per il trionfo olimpico ma anche il significato dei Giochi. C’è la voglia del campione che dopo aver fallito l’obiettivo tre anni prima non ha mai pensato di mollare, e anzi si è impegnato ancora di più e si è ‘regalato’ altri tre anni di sacrifici pur di arrivare all’obiettivo tanto desiderato. Questa volta il segreto del successo finalmente arrivato “è stato non mettermi addosso troppa pressione”. Ma quest’anno non gli bastava aver vinto due volte in Coppa del Mondo e agli Europei, gli mancava troppo quell’Olimpiade fallita a Tokyo, e anche a Rio dove fu settimo, “perché qui tutto ha un peso maggiore, compresa la sconfitta”. Così alla fine eccolo lì che, dopo le lacrime sul podio, morde la medaglia d’oro a beneficio dei fotografi, prima di una dedica particolare perché questa vittoria non è solo la sua ma anche di chi lo ha incoraggiato ed è stato suo compagno di avventure. “E’ un successo che per me significa tutto – dice emozionato il 32enne carabiniere bresciano -, perché dopo Tokyo ho avuto tutta la squadra a sostenermi, e tante altre persone”. Poi un altro momento di commozione, perché questo oro è anche per Giovanni, “un vicino di casa, che poi divenne il mio primo allenatore. Non c’è più, perché è morto dieci anni fa, e proprio mentre andava in canoa”. Il primo scoglio da superare allo stadio nautico di Vaires-sur-Marne era la semifinale che si portava dietro i fantasmi di Tokyo dove venne eliminato con il 14/o posto. Sul canale parigino l’azzurro parte nonostante la tensione, subito un tocco di palina alla porta numero 2 e cronometro che accelera, a quel punto l’azzurro è bravo a fermare i giri del motore, riprendere in mano la situazione e affrontare con più scioltezza e tranquillità la seconda parte di gara, chiudendo con un più che sufficiente 93.47 in ottava posizione. Ma è in finale che De Giovanni realizza il suo capolavoro sportivo: veloce e preciso tra le rapide parigine, spinge forte nel primo settore, rallenta nella parte centrale del percorso per non prendere rischi e infine danza tra le paline nell’ultimo tratto del percorso chiudendo con il tempo di 88.20. Da lì in poi sono gli altri a dover fare meglio e man mano che gli avversari sfilano tra un’incertezza e l’altra si delinea la classifica finale che vede il bresciano mettersi al collo la medaglia d’oro, davanti al francese Titouan Castryck (88.42) e allo spagnolo Pau Echaniz (88.87). Un abbraccio al suo allenatore di oggi Daniele Molmenti (oro anche lui, a Londra 2012), un altro con il presidente del Coni Giovanni Malagò, le congratulazioni in diretta, via telefono, della premier Giorgia Meloni e poi via con la festa. Perché “questi sono stati i dieci minuti più lunghi della mia vita: qui c’erano tutti grandi atleti, e ognuno di loro poteva lottare per l’oro. Io avrei voluto una medaglia, ora ho quella più ‘pesante’ e sono ancora incredulo, ed è qualcosa che ricorderò per sempre. Sono super felice di avere questo pezzo d’oro al collo”. E allora non svegliate dal suo sogno De Gennaro, tanto per la quarta Olimpiade, a Los Angeles, c’è ancora tempo: “sì, continuo, perché è stato talmente bello che voglio riprovarci”.

