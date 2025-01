Parlamento: a Odg prossima settimana possibile fumata bianca su giudici Consulta

agenzia

Roma, 10 gen Potrebbe essere la volta buona, la prossima settimana, per l’elezione dei giudici della Corte costituzionale di competenza parlamentare. Martedì 14 alle 13 è infatti convocato il Parlamento in seduta comune per la ricomposizione del plenum della Consulta. Si tratta del 13/esimo scrutinio per un giudice e del quarto per tre giudici. Ma il quorum è in ogni caso dei 3/5 e quindi le possibilità di una fumata bianca crescono. La ‘chiama’ inizierà dai deputati.

Il calendario dei lavori parlamentari della prossima settimana prevede inoltre, a Montecitorio, a partire da martedì pomeriggio la questione pregiudiziale sul Dl Pnnr. A seguire, l’aula comincerà di fatto l’esame della riforma costituzionale della giustizia, con la separazione delle carriere, dopo il ‘no’ alla pregiudiziale di costituzionalità. Restano poi all’Odg una serie di mozione, come quella sulla legalizzazione della cannabis, sulle iniziative sul conflitto in Medio oriente, sulla politica industriale.