Parlamento: Consulta, caso Almasri e armi a Kiev nell’Odg della nuova settimana**

agenzia

Roma, 24 gen L’ennesima convocazione del Parlamento in seduta comune sui giudici della Consulta, il caso Almasri e il decreto per l’invio di armi a supporto dell’Ucraina sono i temi principali della prossima settimana dei lavori parlamentari.

A Montecitorio l’aula riprende lunedì 27 gennaio con, tra i temi in esame, l’avvio della discussione sulla Pdl sulla ‘partecipazione al lavoro – per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori’. Da martedì, dopo il via libera del Senato, approda alla Camera il decreto sull’invio di armi a Kiev. Mercoledì pomeriggio (16,30) è invece all’Odg l’informativa urgente del ministro dell’interno Matteo Piantedosi sul caso di Najeem Osema Almasri.