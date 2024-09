Patuelli, ‘Bce su tassi ha fatto il possibile in attesa Fed’

agenzia

Presidente Abi, 'forze politche hanno libertà di esprimersi'

ROMA, 16 SET – “Il passo della Bce lo ritengono il massimo del possibile” in attesa delle mosse della Federal Reserve che ha un tasso ancora superiore ma “io non faccio mai nè tifo nè critica sulle decisioni delle banche centrali che sono inappellabili come la Cassazione”. Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli intervistato dal Gr1 Rai. A chi gli chiede delle critiche del governo sulla decisione di Francoforte, ha risposto che “le forze politiche si esprimono con grande libertà su tutto e hanno la libertà e responsabilità di potersi esprimere, giustamente”. Il presidente Abi ha sottolineato come “le due banche centrali”, Bce e Federal Reserve “hanno un reciproco condizionamento e hanno competività di mercato e di valute fra loro” e ora “si atttende nei mercati che sia la Fed a ridurre il tasso perchè questo favorirebbe una tendenza mondiale”. Peraltro la “decisione della Fed è complessa perchè dovrà essere assunta in una delle campagne presidenziali più compòlesse della storia Usa.”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA