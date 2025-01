Per l’Hellas Verona tiene banco soprattutto il mercato

agenzia

Contro il Venezia non ci sarà Alidou, tornato all'Eintracht

VERONA, 23 GEN – Il Verona si è allenato questa mattina a Peschiera in vista della trasferta di lunedì, il derby in Laguna contro il Venezia. Tiene banco soprattutto il mercato: a Venezia l’Hellas non avrà più a disposizione l’attaccante tedesco Alidou, che ha fatto ritorno all’Eintracht Francoforte. In uscita anche il difensore Magnani che piace molto al Palermo. Il Chelsea, invece, si sarebbe fatto avanti per Belahyane. Nel derby veneto contro i lagunari Zanetti non potrà contare sugli squalificati Dawidowicz, al suo posto Daniliuc, e Duda, con Belahyane che, se non verrà ceduto, dovrebbe tornare titolare.

