Pnrr: Conte, ‘noi in Italia abbiamo portato investimenti, gli altri tagli’

Roma, 30 set. “Il tempo è galantuomo, puntata 5…e due domandine al governo. Ricordate? Mi pressavano per strangolare l’Italia col Mes e i Fratelli d’Italia si astenevano pure sulla grande vittoria che abbiamo ottenuto in Europa nel 2020 – i 209 miliardi del Pnrr. Ora vanno tutti a sbattere contro i numeri. Sono orgoglioso di leggere i dati di OpenEconomics in base ai quali un euro di Pnrr nel 2023 ha prodotto 2,3 euro di Pil e quindi crescita, lavoro. Nel 2023 i 21 miliardi di spesa dei fondi da noi ottenuti quattro anni fa hanno prodotto 49,6 miliardi di Pil, che economicamente equivalgono a 700mila posti di lavoro a tempo pieno e a 15 miliardi di entrate dello Stato”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.

“Altro che soldi buttati dalla finestra e buchi di bilancio – continua il deputato pentastellato -. Tutto falso. Dopo essere stati smentiti dall’Istat, che certifica la riduzione del debito/Pil con le misure del mio governo, ecco un’altra sonora lezione. Noi in Italia abbiamo portato investimenti, gli altri sempre e solo tagli”.