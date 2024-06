Pnrr: Del Mastro (Fdi), ‘sinistra perde ennesima scommessa’

agenzia

Roma, 24 giu. “L’Italia è prima in Europa per obbiettivi raggiunti e cronoprogramma Pnrr e si avvia a chiedere la sesta rata del Pnrr. Inizio a pensare che anche la sinistra abbia fatto la sua parte: poiché perde ogni scommessa da sempre, aver puntato contro l’Italia e il Governo Meloni è stato un involontario aiuto. A ognuno la sua parte: al Governo Meloni il lavoro serio e meticoloso, alla sinistra i riti scaramantici, anche se involontari. Squadra che vince non si tocca: a lavorare al Governo della Nazione il centrodestra, all’opposizione a fare riti scaramantici la sinistra”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.

