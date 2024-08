Politica: Vis Factor-Adnkronos, social premiano Meloni tra leader, Tajani guida ‘top 5’ ministri**

agenzia

Roma, 8 ago. Giorgia Meloni continua a essere il leader politico più apprezzato dagli italiani sui social network con un sentiment positivo del 57,55%. È quanto emerge dallo studio elaborato, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor – società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico – tramite Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social network sviluppata interamente con algoritmo a base semantica italiana. Subito dietro la leader di Fdi, nella classifica di gradimento dei leader si piazza Antonio Tajani con il 55,90% dei ‘like’. A seguire Giuseppe Conte con il 55,33%, Elly Schlein con il 54,76% e Matteo Salvini con il 51,20%.