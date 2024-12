Primo sì Pe a nomina italiana Szego a Antiriciclaggio Ue

agenzia

Con 103 voti a favore, 10 contrari, 8 astenuti

BRUXELLES, 16 DIC – Le Commissioni congiunte Econ e Libe del Parlamento europeo hanno votato a favore della proposta di nominare l’italiana Bruna Szego alla presidenza della nuova autorità Ue Anriciclaggio, Amla. Sono stati 103 i voti a favore, 10 i contrari e 8 gli astenuti. La nomina andrà ora al voto dell’Eurocamera in plenaria il 18 dicembre per venir poi adottata dal Consiglio Ue, in gennaio secondo le attese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA