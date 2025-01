Rai: Bevilacqua (M5s), ‘rischio informazione commissariata, riforma urgente’

agenzia

Roma, 25 gen “Con la Vigilanza bloccata dal ricatto della maggioranza, che insiste su una nomina per la presidenza del CdA Rai in aperto spregio delle più basilari regole di garanzia, arriva una circolare che, tra le righe, persegue un unico obiettivo: commissariare i programmi di informazione”. Lo dice la senatrice del M5s Dolores Bevilacqua, componente della Vigilanza Rai.

“Un’azione denunciata anche da Usigrai e che non può essere letta in altro modo se non come un tentativo di addomesticare le trasmissioni che rispondono esclusivamente al diritto/dovere di informare i cittadini -prosegue-. Questi interventi mostrano chiaramente come il servizio pubblico rischi di trasformarsi nel servizio del governo di turno, snaturando la sua missione e allontanandosi pericolosamente da quei principi di indipendenza e libertà dei media richiesti dall’European Media Freedom Act). Questa deriva è inaccettabile e conferma, ancora una volta, l’urgenza di riprendere il percorso della riforma della Rai in commissione al Senato”.

