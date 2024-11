Rai: Boschi (Iv), ‘concentriamoci su riforma governance, Europa ci chiede di correre’

agenzia

Roma, 7 nov. “Io non so se la riforma della governance Rai sia la priorità, però visto che siamo già impegnati in Commissione sulla riforma vorrei concentrarmi su questo anche perché i tempi stringono. La nuova cornice europea ci chiede di correre e di rivedere quello che è il nostro sistema. Io credo che sarebbe saggio non ridursi all’ultimo minuto ed accelerare in Parlamento”. Così Maria Elena Boschi (Iv), vice presidente della Commissione di vigilanza Rai intervenendo a Palazzo Giustiniani al convegno ‘Le sfide del servizio pubblico’.