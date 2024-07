Rai: Nicita (Pd), ‘Sergio nasconde i fatti, numeri confermano mancata copertura elezioni Francia’

agenzia

Roma, 12 lug “Ancora una volta, l’Ad Sergio e la RAI cercano di nascondere, giocando con i numeri, un fatto acclarato che ogni telespettatore ha potuto verificare su Rainews. Nella prima serata, quando in altri analoghi canali all news nazionali ed internazionali tutta l’attenzione era dedicata al fatto politico più rilevante europeo e internazionale degli ultimi mesi, con dirette dalle piazze, commenti, sondaggi, exit poll, il canale all news del servizio pubblico trasmetteva altro con uno speciale su una sagra”. Lo dice il senatore del Pd Antonio Nicita, vice presidente del gruppo dem e membro della commissione di Vigilanza Rai.

“Tutto questo mentre La7 dalle 19,56 faceva uno speciale di 3 ore, SkyTG24 di 2 ore e Rete4 di quasi tre ore. Solo un’ora poi la copertura del TG3, con quasi 2 ore di ritardo su Rete4. Una scelta editoriale che penalizza Rainews anche negli ascolti: 0,42% di share contro 0,85% di SkyTg24 e 0,49% di TGCom”, prosegue.

“E poco importa – aggiunge – se, come insegna un’antica prassi nota agli esperti, la nottata profonda sia stata poi coperta da rulli di notizie mentre, giustamente, la maggior parte degli italiani dormiva. Non è il totale che fa la somma, ma la qualità e la immediatezza della notizia nel tempo in cui nasce e mostra la sua rilevanza a chi ha il diritto di riceverla, essendo anche utente pagatore”, dice ancora Nicita.

“C’è un sonno più preoccupante in atto, che la maldestra risposta della RAI conferma: il sonno dell’informazione corretta, autonoma, indipendente per la quale nasce e si giustifica l’esigenza di un servizio pubblico informativo”, aggiunge l’esponente dem.