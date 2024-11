Rai: Pd Vigilanza, ‘Polo Regia è un bluff, perché continua a prendere esterni?’

agenzia

Roma, 21 nov. “La Rai, facendo seguito al Piano industriale approvato il 30 giugno 2024 si è fatta parte attiva nel realizzare una Direzione in cui far confluire tutte le risorse nazionali dell’Area Registi, creando quindi la struttura del ‘Polo regia’. L’intento era quello di promuovere le risorse disponibili interne, evitando di dover ricorrere a risorse esterne che avrebbero comportato ulteriori costi per l’azienda”. Lo dichiarano i componenti Pd in commissione di vigilanza sulla Rai.