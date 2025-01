Ramy: Cirielli, ‘alzare ogni barriera morale e civile contro odio’

agenzia

Roma, 12 gen. “Esprimo la mia piena solidarietà alla Comunità Ebraica di Bologna e a tutte le persone di fede ebraica colpite dagli inqualificabili episodi di antisemitismo che hanno coinvolto la sinagoga locale. Tali atti di odio e violenza perpetrati da fanatici estremisti di sinistra e gruppi di immigrati o figli di immigrati musulmani rappresentano un grave affronto ai valori della nostra Repubblica, fondata sulla libertà, sull’uguaglianza e sul rispetto della dignità umana”. Lo afferma il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli.