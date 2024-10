Razzismo: Cirielli, ‘accuse Ecri surreali, ingiuste e infondate’

agenzia

Roma, 22 ott. “Più che inaccettabili sono surreali le accuse di razzismo che l’Ecri, organo del Consiglio d’Europa, nel suo ultimo rapporto dedicato al nostro Paese rivolge alle Forze di Polizia italiane. Ingiuste e infondate”. Lo afferma il coordinatore dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Esprimo solidarietà alle nostre Forze dell’Ordine -aggiunge- e ferma condanna a un’istituzione che negli ultimi periodi sta scivolando nel grottesco con queste posizioni frutto di propaganda, spesso legate a politiche interne agli Stati membri. Non era questa la mission del Consiglio d’Europa. Grande rispetto per le donne e gli uomini in divisa che, con passione e dedizione, servono l’Italia”.

