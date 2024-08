Record per l’oro, vale 2.500 dollari l’oncia

agenzia

Nel 2024 +20% guardando alla Fed e ai rischi geopolitici

MILANO, 16 AGO – Per la prima volta le quotazioni dell’oro salgono a 2.500 dollari l’oncia sulle attese, spiegano gli analisti, di una politica monetaria più accomodante delle banche centrali e in particolare in attesa che si avvicini un taglio dei tassi da parte della Fed. Considerato il bene rifugio per eccellenza quest’anno è salito di oltre il 20% tra i grandi acquisti delle banche centrali e la domanda crescente seguita ai rischi geopolitici in aumento.

