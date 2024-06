Red Bull anche in Inghilterra, sponsor e socio minoritario Leeds

agenzia

E' 5/o club 'in orbita' dopo Lipsia, Salisburgo, Bragantino e NY

ROMA, 30 MAG – Dopo Lipsia, Salisburgo, Bragantino e New York RB, la Red Bull sbarca anche nel calcio inglee. Dalla prossima stagione sarà infatti sponsor di maglia del Leeds, con cui è anche stato raggiunto un accordo per l’acquisto di una quota di minoranza della società. L’annuncio è stato dato dal club, che di recente ha perso lo spareggio con il Southampton per tornare in Premier League, con un comunicato sul proprio sito. “Il Leeds United Football Club è orgoglioso di annunciare un nuovo accordo pluriennale con la Red Bull, rendendola partner di punta della maglia del club a partire dalla prossima stagione- ès critto nella nota – La Red Bull unirà le forze con il Leeds United per potenziare la popolarità e l’importanza internazionale del club”. “A partire dalla stagione 2024/2025, il Leeds United presenterà il marchio Red Bull sulla parte anteriore delle divise della prima squadra maschile e femminile – continua il comunicato -. Red Bull diventerà anche il partner esclusivo per gli Energy Drink del club, con il marchio presente all’interno di Elland Road e durante i media-day. L’accordo comporta nuovi ricavi commerciali e ulteriori investimenti di capitale per una quota di minoranza che consentirà ulteriormente al club di competere dentro e fuori dal campo alla ricerca della promozione per la prossima stagione”.

