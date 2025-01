Remise en form: PM-International lancia il nuovo FitLine D-Drink, il prodotto innovativo che depura il corpo

agenzia

– Una nuova formula per uno dei best seller dell’azienda leader nel settore della salute e del benessere con un gusto più gradevole e una nuova consistenza

Milano, 28 gennaio 2025 – In vista della primavera e dopo un inverno che può aver appesantito il fisico, il corpo sente il bisogno di ritrovare equilibrio e leggerezza. In risposta a questa esigenza, PM-International, azienda leader nel settore della salute e del benessere, presenta una versione rinnovata di uno dei suoi prodotti di punta: il FitLine D-Drink.

Pensato per un programma di disintossicazione completo di 14 giorni, il nuovo FitLine D-Drink è stato arricchito con una formula innovativa, che combina gusto e benessere grazie alla presenza di ingredienti naturali di alta qualità e l’esclusiva tecnologia NTC® (Nutrient Transport Concept), che favorisce un migliore assorbimento dei nutrienti da parte dell’organismo. Ideale non solo per ritrovare leggerezza, ma anche come punto di partenza per chi desidera avviare una dieta o un programma di remise en forme: depurare l’organismo è infatti fondamentale per preparare il corpo e favorire il raggiungimento dei propri obiettivi di benessere.

La nuova versione del FitLine D-Drink offre un’esperienza sensoriale ancora più piacevole, grazie al suo sapore di mela e alla consistenza migliorata. Tra gli ingredienti chiave, spiccano il ginseng rosso, noto per le sue proprietà rivitalizzanti, e la pectina, un valido alleato per la salute intestinale. La presenza di colina contribuisce alla normale funzione epatica, mentre il cromo sostiene il normale metabolismo dei macronutrienti, rendendo il prodotto ideale per chi desidera depurare l’organismo e ripartire con energia.

Con oltre 30 anni di esperienza, PM-International Italia, attraverso il marchio FitLine, si distingue per la sua attenzione alla qualità e all’innovazione nel settore del benessere. Il nuovo FitLine D-Drink rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offerta di prodotti che coniugano efficacia e piacere, rispondendo alle esigenze di chi desidera prendersi cura del proprio corpo in modo naturale e sicuro. A completare l’offerta di prodotti, è in arrivo un’ulteriore novità che arricchirà la linea FitLine, ampliando le possibilità di scelta per i clienti e favorire un benessere sempre più personalizzato ed efficace.

Con sede in Germania, PM International AG è tra le top 10 a livello mondiale su più di 22 mila aziende di vendita diretta che fondano il proprio business sulla vendita diretta. Leader mondiale nello sviluppo e nella distribuzione di prodotti di alta qualità per la salute con 45 filiali in tutto il mondo, distribuisce integratori alimentari, FitLine, utilizzati dai campioni dello sport ad alto livello. PM International è impegnata anche in progetti benefici da quasi 20 anni.

SMARTITALY