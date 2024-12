Report: Bignami, ‘Cda Rai avvii indagine interna’

agenzia

Roma, 17 dic. “L’inchiesta Equalize si sta rivelando sempre più preoccupante e chiediamo alla Rai e ai servizi competenti di fare luce sulle dichiarazioni rilasciate da Calamucci, braccio destro dell’ex ispettore Carmine Gallo, oggi in carcere. Calamucci ha dichiarato al pm De Tommasi e al sostituto procuratore Antimafia Antonello Ardituro l’esistenza di legami tra gli indagati e la trasmissione Report. A suo dire, la struttura dedita ai dossieraggi avrebbe passato carte e dossier al programma Report di Sigfrido Ranucci”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.