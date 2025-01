Rfk, sostengo le politiche anti aborto di Trump

agenzia

'Ogni aborto è una tragedia'

WASHINGTON, 29 GEN – Nella sua audizione al Senato per la conferma come segretario alla Sanita’, Robert F Kennedy Jr ha detto di sostenere le politiche anti-aborto del presidente Donald Trump, tra cui la fine dei finanziamenti federali per l’interruzione di gravidanza in patria e all’estero e la protezione delle esenzioni per gli operatori sanitari anti-aborto. “Sono d’accordo con il presidente Trump sul fatto che ogni aborto è una tragedia. Sono d’accordo con lui sul fatto che non possiamo essere una nazione di principi morali se abbiamo 1,2 milioni di aborti all’anno”, ha dichiarato. Non è chiara la fonte della cifra da lui citata.

