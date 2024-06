Riforme: Romeo, ‘miglioramenti possibili, dipenderà da volontà Fdi’**

agenzia

Roma, 18 giu. Sul premierato e sulle possibili ulteriori modifiche al testo nelle prossime letture “molto naturalmente dipenderà dall’eventuale disponibilità del gruppo di Fratelli d’Italia, che ovviamente spinge molto su questa riforma, di apportare dei miglioramenti e degli accorgimenti, togliendo magari qualche freccia dall’arco delle opposizioni in vista del referendum confermativo”. Lo dice Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, in dichiarazioni di voto sul ddl Casellati, ricordando “alcune obiezioni, per esempio sollevate dal presidente Pera, circa i contrappesi da aumentare e allo statuto dell’opposizione da introdurre”.