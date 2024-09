Runjaic, Udinese va a Parma per vincere

agenzia

Contento dei nuovi innesti, "Hanno potenzialità per fare bene"

(di Lorenzo Padovan) (ANSA) – UDINE, 14 SET – “Per me è sempre la prossima gara da affrontare quella più tosta. Il Parma ha una grande organizzazione che cresce negli anni, hanno giocatori che si conoscono da tempo e hanno degli automatismi consolidati. Sono molto coesi nel gioco e hanno grande entusiasmo per essere ritornati in Serie A. Nelle prime tre gare hanno fatto grandi cose, giocando sempre molto bene. Ci siamo fatti un’idea di come preparare la partita e sappiamo cosa possiamo fare contro di loro dimostrando la nostra idea. In generale, vogliamo fare il possibile per vincere”. Lo ha affermato Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando la gara della sua Udinese nel posticipo del lunedì. “La pausa ci ha fatto molto bene in generale, così come a tutte le squadre – ha aggiunto il tecnico tedesco dei friulani – Ho riabbracciato i Nazionali e sono contento che Kristensen abbia fatto bene con la Danimarca. Penso sia pronto ma non so ancora dire se giocherà dal primo minuto. Spesso le squadre hanno problemi durante questa pausa e c’è una sorta di tensione, noi abbiamo raggiunto un buon equilibrio con giornate di lavoro intense. Mi piace come ci siamo allenati e siamo consapevoli che 7 punti sono un ottimo risultato fino a questo momento ma vogliamo continuare a migliorarci e lunedì avremo un’altra possibilità contro una squadra interessante. Sarà importante per fare un altro passo in avanti”. Un passaggio anche sugli innesti last minute del mercato: “La pausa è servita molto anche per conoscere e integrare gli ultimi arrivati – ha rilevato l’allenatore – Sono contento siano qui e hanno dimostrato di essere pronti per questo livello. Touré è uno dei giocatori più alti della Serie A e ha già dimostrato che ha grande talento. Ha potenziale per fare grandi cose. Abbiamo anche Modesto che ha caratteristiche completamente diverse dagli altri laterali che abbiamo in rosa, mentre Atta si dovrà adattare al modulo e all’intensità degli allenamenti. Vedremo quando giocheranno”. Poche indicazioni sulla squadra che manderà in campo, con un’unica eccezione, Karlstrom: “E’ una figura centrale nel suo ruolo, poi vedremo ogni singola partita a seconda dell’avversario, ma domani si parte da lui”.

