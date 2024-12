Sace, con lavoro flessibile in un anno +24% produttività

agenzia

Chief People Officer fa bilancio Flex4Future e tool di IA

ROMA, 23 DIC – Produttività aumentata del 24% e soddisfazione del personale. Questi i risultati di Flex4Future, la nuova organizzazione del lavoro flessibile lanciata a dicembre 2023 da Sace. “Un anno fa abbiamo fatto questa scommessa che definirei coraggiosa: disegnare un modello organizzativo intorno al concetto di libertà e responsabilità delle persone”, afferma in un’intervista all’Ansa il Chief People Officer di Sace, Gianfranco Chimirri. “Lo abbiamo fatto – aggiunge – eliminando le timbrature, liberalizzando lo smart working e sostanzialmente dicendo ai team di decidere dove lavorare in base alle attività da fare e introducendo la settimana di quattro giorni lavorativi, e quindi la possibilità, a parità di stipendio, di lavorare un giorno in meno”. Contestualmente al progetto Flex4Future, il primo gennaio 2024 Sace ha lanciato dei tool di intelligenza artificiale generativa, integrandoli in numerose attività quotidiane. Dei “colleghi digitali”, spiega Chimirri, che da quasi un anno “permettono di fare tutta una serie di attività concrete, che solitamente ruberebbero molto tempo: dal riassunto dei meeting alla letture delle email, le traduzioni, le slide, le formule sui file Excel. Questo ci ha consentito di liberare mediamente 16 ore-mese che abbiamo restituito alle nostre persone per fare attività a più alto valore aggiunto, investire sullo sviluppo delle competenze, prendersi cura del proprio benessere oppure fare, individualmente o collettivamente, volontariato e restituire alla società un po’ di quello di cui riusciamo a godere”. Con Flex4Future e i tool di IA “stiamo scommettendo su un modello che mette le persone al centro, lavorando sulla flessibilità come vantaggio competitivo del business. Lo stiamo facendo anche per dimostrare al sistema – che sappiamo sta andando in direzione opposta – che questo è un modello vincente per le persone e per le aziende. Una cosa non esclude l’altra”.

