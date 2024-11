Sace con Microsoft per innovazione e sostenibilità

agenzia

A Milano prima tappa del roadshow dedicato alle imprese

MILANO, 14 NOV – Le Pmi devono affrontare le sfide della twin transition con una strategia di successo nel lungo termine per competere sui mercati internazionali. Questo quanto emerso durante la prima tappa del roadshow dedicato ad AI, internazionalizzazione e sostenibilità promosso da Sace e Microsoft Italia. “Con questo ciclo di roadshow vorremmo trasmettere un messaggio importante quanto necessario alle imprese che desiderano crescere: gli investimenti Esg devono essere accompagnati da investimenti in innovazione. Le tecnologie 4.0 legate alla sostenibilità aumentano la proiezione internazionale e la capacità esportativa delle imprese. I nostri dati mostrano che le imprese che investono in twin transition beneficiano di un aumento del ritorno sul capitale investito dell’8%.” ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace. Durante l’evento le imprese hanno avuto la possibilità di approfondire le potenzialità legate all’Intelligenza Artificiale per aumentare la loro competitività, in Italia e all’estero, e conoscere gli strumenti e le soluzioni su cui puntare per una trasformazione innovativa e sostenibile dei propri modelli di business. “L’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità di trasformazione e di crescita economica senza precedenti per l’Italia. Questo roadshow rappresenta un’opportunità per tutte le organizzazioni che vogliono comprendere come le tecnologie, a partire dall’AI generativa, possano contribuire alla loro crescita anche su mercati internazionali, favorendo l’innovazione e l’eccellenza italiana” ha dichiarato Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia. “Oggi è un primo appuntamento di un roadshow per incontrare le piccole e medie imprese che hanno scelto di approcciare e di vincere le sfide della twin transition. È un’iniziativa cui Sace tiene particolarmente perché è in linea con la nostra mission istituzionale di offrire un supporto concreto alle imprese per accompagnarle nei loro percorsi di trasformazione digitale e sostenibile, e sui mercati internazionali” le parole di Mariangela Siciliano, head of Education & Connects Solutions di Sace.

