Salmo compra e libera aragosta, ‘non sono riuscito a mangiarla’

Storia su Instagram in una spiaggia del nord Sardegna

OLBIA, 26 LUG – Ciabatte da spiaggia, costume da bagno, canotta e borsello e in mano una busta di carta con dentro un’aragosta, ancora viva: Maurizio Pisciottu in arte Salmo, rapper di Olbia la cui fama è diventata internazionale, ha deciso di liberare l’animale offertogli in pasto in un ristorante della costa nord orientale della Sardegna, dov’è di casa. “Mi sono seduto al ristorante e mi hanno offerto l’aragostona. L’ho guardata negli occhi e niente: l’ho comprata e adesso la liberiamo”, ha detto in un video postato poi sui suoi profili social, che ha fatto il giro del web. Il cantante classe 1984, impegnato in un tour che lo vede negli stadi delle più grandi città italiane, con in radio il remix di “Overdose d’amore” di Zucchero, ultimo successo targato Salmo, non ha resistito di fronte agli occhi dell’ aragosta. “Adesso la liberiamo. Che facciamo ce ne andiamo? Vabbè mi ringrazi dopo”, si sente nel video postato venti ore fa sul profilo Lebonwski dell’artista in cui l’animale viene messo in acqua a riva vicino a degli scogli affioranti, ma non accenna a muoversi e andare via. La camera del cellulare fa poi una panoramica sulla spiaggia, presumibilmente della Costa Smeralda, nella quale Salmo sta trascorrendo alcune giornate di relax con Shari, giovane collega cantante, con la quale da qualche tempo il rapper è stato visto. La “moda” di acquistare e poi liberare le aragoste ha inizio in Sardegna la scorsa estate, quando una turista Svizzera aveva rigetta in mare un grosso crostaceo acquistato poco prima nel ristorante Gente di Mare a Golfo Aranci, in Gallura. Stessa scena della liberazione, ripresa dal ristoratore Antonio Fasolino che divertito aveva poi condiviso il video.

