Salute, Colivicchi (Anmco): “In Italia oltre 40% dei decessi per infarto o ictus”

agenzia

'Puntare su prevenzione cardiovascolare, ruolo centrale della Fism nella sanità pubblica'

Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) – “In Italia le malattie cardiovascolari si confermano la prima causa di morte e riguardano una percentuale altissima di pazienti: oltre il 40% dei decessi ancora oggi è dovuto a infarto o ictus. Quindi dobbiamo implementare al meglio le misure di prevenzione cardiovascolare. La riflessione comune delle società medico-scientifiche italiane consentirà certamente di affrontare questi problemi con maggiore incisività”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Furio Colivicchi, presidente di Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri) e vicepresidente della Fism, in occasione del ’40esimo anniversario della Federazione italiana società medico scientifiche – Verso gli Stati Generali Fism’, a Roma. “Siamo qui per il quarantesimo anniversario della fondazione della Fism, un evento straordinario che segna un passaggio importantissimo, la crescita del ruolo della Fism come Federazione delle società medico scientifiche all’interno del sistema generale della sanità pubblica italiana – sottolinea Colivicchi – Le società scientifiche hanno un ruolo centrale nello sviluppo delle evidenze cliniche e scientifiche per l’implementazione della pratica clinica delle migliori pratiche e possibili e per la tutela della salute dei cittadini italiani”. Questo “momento di riflessione comune è un momento di particolare rilievo – evidenzia – anche perché consente di approfondire non solo i temi scientifici in generali, ma anche aspetti organizzativi e le criticità che attualmente sono presenti nel nostro Servizio sanitario nazionale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA