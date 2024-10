Sanità: Ciocchetti, ‘dopo 20 anni di definanziamento, dal governo fondi mai esistiti’

agenzia

Roma, 26 ott “Per il 20 anni il Sistema sanitario nazionale è stato definanziato, noi abbiamo trovato contratti non rinnovati da 4-5 anni, non c’è stato un investimento sulla formazione. Tutto questo non si recupera in due anni, nonostante il governo Meloni abbia messo risorse varie”. Lo ha detto Luciano Ciocchetti, vice presidente della commissione Affari sociali a Montecitorio, al panel sulla Sanità del futuro a ‘Il giusto sentiero 4.0’, evento organizzato dalla federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia per i due anni del governo Meloni.