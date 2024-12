Sciopero: Salvini, ‘pronto a intervenire ancora per aiutare cittadini’

agenzia

Roma, 30 nov. “Sono soddisfatto di aver garantito, ieri, il diritto a viaggiare con i mezzi pubblici a milioni di italiani. Il mio impegno non cambia in vista di dicembre, quando si contano già 15 scioperi proclamati, fra cui uno generale fissato il 13 (guarda caso un altro venerdì) a pochi giorni dal Natale. Sono pronto a intervenire ancora, per aiutare i cittadini”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini.

