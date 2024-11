Sciopero: Scarpa (Pd), ‘domani in piazza, difendiamo diritti e democrazia’

agenzia

Roma, 28 nov. “Domani, 29 novembre, parteciperò allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil, scendendo in piazza a Venezia per ribadire il nostro dissenso verso un governo che sta attaccando i pilastri della giustizia sociale e della democrazia. La legge di bilancio proposta è l’ennesima dimostrazione di una visione miope e classista, che taglia il welfare universale, abbandona i più fragili e penalizza chi lavora”. Lo dice Rachele Scarpa, deputata Pd.

“La precarietà è ormai sistemica, i salari stagnano, la sanità è ad un passo dal collasso, eppure il governo non solo ignora queste emergenze, ma tenta di zittire il dissenso. È inaccettabile che il ministro Salvini attacchi il diritto di sciopero, un diritto costituzionale e democratico, tentando di limitarlo con interventi autoritari che mirano a silenziare lavoratori e sindacati.